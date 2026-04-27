Sakarya'da CHP mitinginde konuşan bir vatandaş: Atatürk'ün ruhu İmamoğlu'ndadır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mitinglerine devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrası Ekrem İmamoğlu, tutuklandı.

Bu tutuklamanın ardından gelen itiraflarla CHP'nin yolsuzluk sarmalı içerisinde olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise operasyonların ardından miting yapmaya başladı.

SON DURAK SAKARYA OLDU

CHP'nin bu kapsamda da son durağı Sakarya oldu.

Özel, Sakarya'da konuşmadan önce ise mitinge gelenlere mikrofon uzatıldı ve fikirleri soruldu.

Yaşlı bir kadının İmamoğlu çıkışı da gündem oldu.

ATATÜRK İLE İMAMOĞLU'NU BİR TUTTU

Mitingde konuşan kadın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Atatürk'e benzetti.

İmamoğlu'nun ruhunun Atatürk'e benzediğini söyleyen kadın, şöyle dedi;

"ATATÜRK'ÜN RUHU ONDA"

"Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhu Ekrem İmamoğlu’nda. Başka bir şey demiyorum, tanımıyorum. İktidarın tek korkusu Ekrem İmamoğlu. Tek lider İmamoğlu. "