CHP, Avrupa yolunda: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için tura çıkıyor

Yolsuzlukları ve skandalları ortalığa döküldükçe köşeye sıkışan CHP, çıkış yolunu yine sınır dışında arıyor.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevine girdiği tarihten bu yana hem kendisi hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, demeç vermedik Batı medyası kuruluşu bırakmadı.

CHP'NİN TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ADIMI

Sadece Batı değil Japon medyasına bile Türkiye'yi şikayet eden CHP, şimdi de fiziki görüşmelerle şikayetlerini yenileyecek.

Talimat, cezaevindeki İmamoğlu'ndan geldi, Özel harekete geçti. Bu kapsamda Özel, Avrupa'da İmamoğlu'na destek turuna çıkıyor.

Barış Yarkadaş, CHP içinden aldığını belirttiği konuya ilişkin bilgileri X hesabından paylaştı.

TALİMAT İMAMOĞLU'NDAN GELDİ

Talimatın Silivri'den geldiğine dikkat çeken Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun isteği üzerine yeniden Avrupa’ya gidecek.

Edindiğim bilgiye göre; İmamoğlu, parti yönetiminden kendisini ziyaret eden isimlere 'Avrupa Parlamentosu’na üye ülkelerin meclis başkanlarına suçsuzluğumu anlatın' dedi.

İLK DURAK İSPANYA

Özel bunun üzerine ilk olarak İspanya’ya gitme kararı aldı. Özel’e bu ziyarette İmamoğlu ile birlikte hareket eden Selin Sayek Böke de eşlik edecek.

CHP’liler Avrupa’da İmamoğlu için destek arayacak."