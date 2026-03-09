Ekrem İmamoğlu, mahkemede selamlama konuşması yapmak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon kapsamında rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün hakim karşısına çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu salonda başladı.

MAHKEMEDE GERGİNLİK ÇIKTI

Duruşma başlar başlamaz da mahkemede gerginlik çıktı.

Salona getirilen Ekrem İmamoğlu, kürsüye doğru yürüyerek selamlama konuşması yapmak istedi.

Mahkeme başkanı, bu talebi "Böyle bir usul yok. Hukuki olarak da yok. Burası onun alanı değil. Diğer yargılamalarda böyle bir şey olmuyor." diyerek reddetti.

İmamoğlu'nun mikrofonunun kapatılması üzerine taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"KAFANIZA GÖRE DEVAM EDEMEZSİNİZ"

Mahkeme başkanı, "Ekrem Bey, böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen duruşmadan çıkartırım." dedi.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum." yanıtını verdi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Yargılamaya bu şekilde devam etmem.” diyerek izleyicilerin duruşma salonundan çıkarılması için Jandarma personeline talimatı verdi.

Heyet bu sırada salondan ayrıldı.