Sakarya'da çıkan yangın sonrası D-650 kara yolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde alevler yükseldi.

Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması, havadan ve karadan devam ediyor.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Orman yangını nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.