İHA

İstanbul'un Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı.

Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü.

"AZ ÖNCE BİR DEPREM KAYDETTİK"

Adapazarı ilçesinde ikamet eden ve uzun yıllar boyunca gazetecilik yapan Recai Yüksel, yüklediği uygulamanın sarsıntı öncesinde telefonuna bildirim göndermesi sayesinde bina dışına çıkarak vatandaşları uyardı.

Sitede kalan bazı vatandaşlarda uyarı ile birlikte evlerinden çıktı.

Yüksel ise o anları cep telefonu kamerası ile, "Şu anda gazeteciler sitesindeyiz, az önce bir deprem kaydettik. Öncesinde bir uyarı aldım telefonuma. Birkaç tane daha olacak, inin aşağıya yavaş yavaş" ifadeleri ile kaydetti.

"BURASI TOKİ KONUTLARI VE BİR BARDAK BİLE KIRILMADI"

Yaşadıklarını anlatan gazeteci Recai Yüksel şöyle konuştu:

Depreme karşı benim bir duyarlılığım var. Benim cep telefonumda birkaç tane deprem uygulaması var. Daha öncesinde de Düzce’de de deprem olmadan bana 30-40 saniye öncesinde uyarı gelmişti.



Gerçekten o 30-40 saniye hayat kurtarıyor. En son yaşadığımız İstanbul depremi öncesinde alışveriş için hazırlık yapıyorduk o esnada telefonuma deprem olacak uyarısı geldi. Uyarının ardından evden aşağıya indik, yaklaşık 40 saniye sonra yer sarsılmaya başladı, çöp tenekesinin sallandığını gördüm.



Burası TOKİ konutları ve deprem esnasında bir bardak, tabak bile kırılmadı. Uyarı gelmeseydi belki de depremin olduğunu dahi anlamayacaktım. Ben aşağıya indiğimde vatandaşlarda balkonlarındaydı, onları da uyardım. Gazeteciliğin verdiği bir refleks o anları kayıt altına aldım. Tabi uyarının ardından deprem olunca bu sitede diğer oturan vatandaşlarda şaşırdı.

"BU UYGULAMALAR DAHA DA GELİŞTİRİLEBİLİR"

Yüksel konuşasını şu ifadelerle sürdürdü:

Deprem, Türkiye’nin bir gerçeği bu depremle yaşamayı öğreneceğiz. Keşke önceden bilsek ama bu 30-40 saniyelik zaman dilimi büyük bir zaman. Çünkü o zaman dilimi içerisinde evinizden dışarıya çıkmanız hayat kurtarabilir.



Teknolojik olarak bence bir şeyler yapılmalı. Bu uygulamalar daha da geliştirilebilir. Bugün havanın ne zaman yağacağını, güneş açacağını biliyoruz aynı şekilde depremi de önceden bilmek hayat kurtarabilir, bu uygulamalar yaygınlaştırılmalı.

"TOKİ'DE OTURMAK BENİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"

TOKİ konutlarında kalan ve depremle gelen sarsıntıyı fazla hissetmediğini belirten Nurlana Dağcı, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinde hasar almayan TOKİ konutlarına dikkat çekerek içinin rahat olduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı: