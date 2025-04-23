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İHA

İstanbul Silivri açıklarında saat 12.49 sularında, 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü.

KAÇARKEN ÇAYINI DA YANINA ALDI

Bu esnada Serdivan ilçesinde bulunan bir işletmede yaşanan panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde elindeki bardağı bırakmadan dışarı çıkan vatandaşın burada çayını yudumladığı görüldü.