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İHA

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem, büyük paniğe yol açtı.

Vatandaşların bir kısmı evlerinde, bir kısmı ise dışarıda oldukları esnada depreme yakalandı.

DEPREME CAMİDE YAKALANDILAR

Depremden etkilenen illerden Sakarya'da da vatandaşlar, panik içinde sokağa döküldü.

Depreme Adapazarı ilçesindeki Ağa Camii'nde yakalanan cami imamı ile cemaati ise sarsıntının bitmesini tekbir ve salavatlar getirerek bekledi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ

O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, cami içerisinde bulunan avizenin adeta beşik gibi sallandığı, o esnada cemaatin ise yerlerinden hareket etmeyerek tekbir ve salavatlar getirdiği anlar yer aldı.