Sakarya’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

Sahte para ve silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

14 BİN 100 SAHTE DOLAR BULUNDU

Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.