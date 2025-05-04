Sakarya’da şehrin göbeğinde dörtnala at sürdü

İHA
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde şehir merkezinde yaşanan ilginç anlar dikkat çekti.
Cadde üzerinde bir şahıs, trafiğin yoğun olduğu anlarda atıyla otomobillerin arasına dalarak dörtnala ilerledi.
ÇEVREDEKİLERE ALDIRMADI
Akşam saatlerinde caddenin ortasında at üstünde hızla ilerleyen adam, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.
Görgü tanıkları, bir anda karşılarında at süren birini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayda alırken, videoda bir kişinin “Allah Allah adama bak” dediği duyuldu.
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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