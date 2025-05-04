Sakarya’da şehrin göbeğinde dörtnala at sürdü
İHA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde şehir merkezinde yaşanan ilginç anlar dikkat çekti.

Cadde üzerinde bir şahıs, trafiğin yoğun olduğu anlarda atıyla otomobillerin arasına dalarak dörtnala ilerledi.

ÇEVREDEKİLERE ALDIRMADI

Akşam saatlerinde caddenin ortasında at üstünde hızla ilerleyen adam, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Görgü tanıkları, bir anda karşılarında at süren birini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayda alırken, videoda bir kişinin “Allah Allah adama bak” dediği duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor