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    Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda

    DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.
    • 23.06.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:46
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    Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi görüşmek üzere toplandı.

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyon toplantısının başında Aydeniz hakkında beş ayrı dokunulmazlık dosyası olduğunu söyleyerek, bunların kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme, fiziki ve sözlü şiddette bulunma konularında olduğunu ifade etti.

    ‘Dokunulmazlık suç işleme özgürlüğü değildir’

    Milletvekillerine tanınan dokunulmazlığın, şahıslara tanınmış bir suç işleme özgürlüğü olarak görülemeyeceğini söyleyen Beyazıt, “Dosyalarda yer alan suçlamalar iddia niteliğinde olup, komisyonumuzun görevi de ilgili milletvekilinin suçlu olup olmadığının değerlendirilmesi ve yargılanması değildir. Komisyonumuzun ve kuracağımız hazırlık komisyonunun görevi dosyaları incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünü açmak ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermek olacaktır.” ifadelerini kullandı.

    Usul tartışması çıktı

    HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, komisyon görüşmelerinde usul tartışmasına dair söz aldı.

    Koç, Aydeniz’in dosyalarında soruşturmayla ilgisi olmayan konular olduğunu söyleyerek, usul tartışması açılmasını istedi.

    Bunun üzerine usul tartışması açıldı.

    Salihe Aydeniz in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda #1

    Hazırlık komisyonu oluşturulacak

    Görüşmelerin ardından Hazırlık Komisyonu oluşturulması bekleniyor.

    Hazırlık Komisyonu, Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair rapor hazırlayarak, Karma Komisyona gönderilecek.

    Daha sonra bu rapor Karma Komisyon’da görüşülecek ve Genel Kurul’a gönderilecek.

    İHA'nın haberine göre Aydeniz, Hazırlık Komisyonu’nda, Karma Komisyon’da ve Genel Kurul’da kendisini savunabilecek ya da bir milletvekili Aydeniz adına savunma yapabilecek.

    Polise saldıran DBP'li vekil VİDEO

    Öcalan lehine sloganlar ata ata yürüdüler

    12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlenmişti.

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürümüştü.

    Polise yumruk atan vekil

    Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca, polislere tehditler savurmuştu.

    DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in bir polise yumruk attığı görüntüleri ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

    Salihe Aydeniz in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke komisyonda #2

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı açtı

    Görüntüler üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

    DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için bir fezleke hazırlanmış, fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

    Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu da, Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret', 'yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından düzenlediği fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na göndermişti.


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