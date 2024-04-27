Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava geri geliyor Türkiye, önümüzdeki bir haftalık süreçte yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar yağışla birlikte mevsim normalleri civarına düşecek.

AA

Yağışlı hava geri geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayınladı.

Yurt genelinde yağış etkili olacak

Son tahminlere göre bugün gök gürültülü sağanak, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak.

Gök gürültülü sağanak yarın yurdun iç, kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde görülecek.

Yağışların Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Aynı gün rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yer yer sel bekleniyor

Önümüzdeki hafta yurdun tamamında yağış görülecek.

Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü rüzgarın Marmara'nın batısı ile Ege'nin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Toz taşınımı görülecek

Pazartesi günü ayrıca İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hadisesi görülecek.

Yeni haftada hava sıcaklıkları yağışlı sistemle birlikte bir miktar düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)