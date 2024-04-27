İyi Parti'de seçim mağlubiyetinin ardından kurultay günü...
İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda konuşan partinin lideri Meral Akşener, son kez seslendi.
4 aday yarışıyor
Akşener’in aday olmadığı kurultayda genel başkanlık için dört aday yarışacak.
Seyircisiz yapılan kurultayda bin 7 delege hazır bulundu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeniden aday olmadığı kurultayda genel başkanlık için 66 delegenin imzasının alınması gerekiyor.
Gerekli sayıya ulaşarak aday olan TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışacak.
"Hatıran Yeter" şarkısıyla sahneye geldi
Kurultay, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için hazırlanan videoyla başladı.
Video, “Hatıran Yeter” şarkısıyla sonlandı ve Akşener’in fotoğrafları gösterildi.
Ayakta alkışlandı
Videonun ardından salonda bulunan herkes ayağa kalkarak Akşener’i alkışladı.
Akşener’in konuşması hayli duygusaldı. Öyle ki, salonda bulunanlar duygusal anlar yaşadı.
"Allahaısmarladık"
Akşener, kürsüye "Bugün kürsüden son kez konuşuyorum" diyerek çıktı ve sözlerini "Allahaısmarladık" diyerek bitirdi.
Milletvekilleri ağlayarak uğurladı
Salonda bulunan otoparkta Akşener'i bekleyen milletvekilleri Akşener'i ağlayarak uğurladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış