Samsun’da 14 yaşındaki kıza alkol satan şahıs sahte içkiyle yakalandı

İHA

Samsun’un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki satıldığı tespit edildi.

İhbarı değerlendiren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

GİZLİ BÖLMELERDEN SAHTE İÇKİ ÇIKTI

Z.E. adlı şahsın iş yerinde yapılan aramalarda, ürünlerin arasına ve gizli bölmelere zulalanmış 20 şişe etil alkol, 4 adet 0,5 litrelik sahte içki ve 80 adet alkol kiti bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

İfadesi alınan Z.E., sevk edildiği adliyede savcının tutuklama talebine rağmen nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.