Samsun’un İlkadım ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 1919 metrelik dev Türk bayrağıyla “Bayrak ve Fener Alayı” yürüyüşü düzenlendi.
Sağanak yağmura rağmen binlerce kişi ellerinde fenerlerle yürüyüşe katıldı.
1919 METRELİK BAYRAK MARŞLAR EŞLİĞİNDE TAŞINDI
Samsun Valiliği’nin organizasyonuyla düzenlenen yürüyüş, saat 19.19’da Onur Anıtı önünden başladı.
Yağmur altında ilerleyen kalabalık, Lise Caddesi, İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı’nı geçerek Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı.
Dev Türk bayrağını taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde yürüdü.
MEHTERAN KONSERİYLE TAMAMLANDI
Yürüyüş sonrası Tütün İskelesi’nde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Komutanlığı tarafından konser verildi.
Yağmura rağmen büyük ilgi gören konserde vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.
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