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İHA

Samsun'da Kardiyoloji ve Kalp, Damar Cerrahisi Kliniğinde görev yapan 54 yaşındaki tek yumurta ikizleri Hasan ve Hüseyin Büyük, görünüşlerindeki benzerlik nedeniyle hastane çalışanları ve hastalar tarafından karıştırılıyor.

18 yıldır aynı klinikte çalışan ikizler, yeni gelen personel ve hasta yakınları için ayırt edilmesi zor bir çift olarak dikkat çekiyor.

İkizleri ayırt etmekte zorlananlar, onları yan yana görünce şaşırıyor, gözlerini ovuşturuyor ve “Gerçekten ikisi mi?” diye soruyor.

Hastane personeli ise kimi zaman hangi ikizle iletişimde olduklarından emin olamıyor.

'AYIRT EDİCİ BİR ÖZELLİĞİMİ BULDUM'

Yoğun Bakım Sorumlusu Aslı Barış, ikizleri ayırt etmekte yaşadığı zorluğu şöyle anlattı:

18 yıldır Hasan ve Hüseyin Büyük ile çalışıyorum. İlk yıllarda isimleri karıştırmak sık oluyordu. Ben ikisini ayırt etmek için bir çözüm buldum. Hüseyin’in dudağının üstünde bir ‘beni’ var. Onu görünce ‘Bu Hüseyin’ diyorum. Böylece durumun üstesinden geldim.

'İLK YILLARDA ÇOK ZORLANDIK'

Anjiyografi Sorumlusu Fatih Kılıç, ilk 5-6 yıl ikizleri ayırt etmekte büyük zorluk çektiklerini belirterek 'Başlarda Hasan ve Hüseyin’i birbirinden ayırmak neredeyse imkansızdı. Yıllar geçtikçe alıştık ve artık isimleriyle çağırabiliyoruz. Ancak bazen hâlâ karıştırdığımız oluyor. Birinden malzeme isteyince ‘Benimle değil, diğeriylediniz’ diye cevap alınca anlıyoruz ki karıştırmışız.' dedi.

EN ÇOK HASTA VE HASTA YAKINLARI KARIŞTIRIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna, en çok hasta ve hasta yakınlarının ikizleri karıştırdığını belirterek "Başta onları ‘Hasan-Hüseyin’ diye beraber çağırıyorduk. Hangisi gelirse o geliyordu. Zamanla sorun azaldı ancak hastalar hâlâ şaşırıyor. İkizler gerçekten birbirlerine çok benziyor." dedi.

'ZAMANLA GÖZLER ALIŞIYOR'

Hasan Büyük, hastane personelinin zamanla kendilerini ayırt etmeye başladığını söyledi:

1971 Samsun doğumluyuz. Aynı klinikte uzun yıllardır çalışıyoruz. Hasta ve yakınları bize sıcak davranıyor. İlk başladıklarında personel bizi karıştırıyordu, şimdi göz alıştı ve ayırt ediyorlar. Hastanemize teşekkür ederiz.

'BİZİ GÖREN TANSİYONUNU ÖLÇTÜRÜYOR'

İkizlerden Hüseyin Büyük, hasta yakınlarının onları gördüğünde şaşırıp tansiyon ölçtürdüğünü anlattı:

Bazen bir kapıdan ben giriyorum, diğerinden o çıkıyor. Görünce ‘Tansiyonum düştü’ diyorlar. En çok hasta yakınları karıştırıyor, ‘Size bir şey sormuştum’ diyorlar, ben değilim diyorum. Akrabalarımız bile bazen karıştırıyor.

Hasan ve Hüseyin Büyük, uzun yıllar daha birlikte çalışmayı hedefliyorlar.