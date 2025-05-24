Samsun'da derede boğulan astsubay son yolculuğuna uğurlandı

AA

Samsun’un Terme ilçesi Cılar Mahallesi’nde Akçay Deresi'ne serinlemek amacıyla giren 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Fidan, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sudan çıkarılan Fidan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülüyor.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Fidan için Ünye ilçesindeki Fatih Meydan Camisi'nde düzenlenen törene, babası Şener Fidan ve ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fidan'ın cenazesi, Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahallede aile mezarlığında defnedildi.

Bekar olan ve yıllık izin için memleketi Ordu'ya gelen Fidan'ın 1 yıllık astsubay olduğu öğrenildi.