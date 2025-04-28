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İHA

Samsun'un Canik ilçesinde Samsun-Ordu kara yolunda, bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla Kaya (7) ile Açelya Lina Kaya'ya (5) ulaştı. Toprak altından çıkarılan baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

ANNE YARALI KURTARILDI

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden 31 yaşındaki anne Çiğdem Kaya, yaralı olarak kurtarıldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya, Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya için Samsun'un Terme ilçesi Akçaykaracalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu cenazede helallik alındı.

Yan yana konulan tabutlar başında gözyaşları sel oldu.

ANNE CENAZEYE KATILDI

Faciadan yaralı kurtulan anne Çiğdem Kaya da cenazeye ambulansla getirilirken, yaşadığı acı yürekleri dağladı.

Alınan helallik sonrası baba ve iki çocuğu için cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalledeki aile kabristanına defnedildi.

SAMSUN'A KISA BİR SÜRE ÖNCE YERLEŞTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Kaya Ailesi'nin kısa süre önce İstanbul'dan gelerek Samsun'a yerleştiği, baba Kaya'nın bir silah fabrikasında CNC operatörü olarak çalıştığı, cenazeye tedavi gördüğü hastaneden ambulans ile gelen annenin ise bir eczanede eczacı teknikeri olarak çalıştığı öğrenildi.