Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Samsun’un Atakum ilçesinde bir inşaatta dış cephe mantolama işi yapan 27 yaşındaki Ferhan Ürkmez, çalıştığı iskeleden düştü.

Olay sonrası yaralanan Ürkmez, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

8 katlı binanın 2’nci katında çalışan Ürkmez’in, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybettiği öğrenildi.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen işçi, beton zemine çakıldı.

İskeledeki bağlantı noktasının güvenliğiyle ilgili bir ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Ürkmez, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun stabil olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı.