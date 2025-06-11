Samsun’da motosiklet sürücüsü forkliftin bıçağına çarptı

İHA
Samsun’un Bafra ilçesi’nde yaşanan kazada, seyir halindeki elektrikli motosiklet sürücüsü Mehmet D., yol kenarındaki bir iş yerinde kamyondan yük indiren E.A. idaresindeki forkliftin ön kısmına çarptı.
Forkliftin bıçak bölümüne başıyla çarpan genç, yere savruldu.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Mehmet D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Forklift sürücüsünün ifadesine başvurulurken, güvenlik kameralarının da incelendiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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