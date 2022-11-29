Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'a şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik, operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Sınır ötesinde operasyonlar devam ederken Mehmetçik'ten acı haber geldi.

3 kahraman asker şehit oldu

Pençe Kilit Harekat bölgesinde hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğu duyuruldu.

Bu sırada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kahraman şehit Mustafa Yıldız'ın acı haberi Samsun'daki ailesine ulaştı.

Samsun'da Pençe-Kilit şehidine son görev ViDEO

"Seninle gurur duyuyoruz"

Bugün ise şehide son görev için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.

Törende 25 yaşındaki şehidin annesi Zübeyde, babası Ali ve kardeşleri Havva ile Yasin Yıldız, Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak, "Seninle gurur duyuyoruz." dedi.

"Sizi öldürdü de gitti"

Cenaze öncesinde tabutun başına gelen Yıldız'ın kız kardeşi Havva Yıldız, teröre lanet ederek, "Kardeşim şehit oldu, bayraklara sarıldı da gidiyor. Siz leşsiniz, leş. Kanını yerde bırakmadı, sizi öldürdü de gitti. Kahrı perişan olun." dedi.

"Gerekirse ben de gidip şehit olacağım"

Anne Zübeyde Yıldız ise, "Karagözlü yavrum, gurur duyuyorum seninle. Ağlamayacağım, asla ağlamayacağım. Gerekirse ben de gidip şehit olacağım. Eşimi, kızımı da göndereceğim.” diyerek ağıt yaktı.

Şehit Yıldız'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası tekbir ve dualarla ilçede toprağa verildi.

























