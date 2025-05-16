Sanchez’ten İsrail yanıtı: Soykırımcı devletle ticaret yapmayız

Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'de şimdiye binlerce masumu öldüren İsrail, durmak bilmiyor...

Gazze'nin masumları öldürmesinin karşısında Türkiye kadar sesini çıkaran bir ülke daha var.

O da İspanya...

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Gazze'de soykırımın durmasını istiyor.

Öyle ki Sanchez, kendisine yönelik İsrail üzerinden yapılan bazı iddialara tepki gösterdi.

Meclis'te ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi'nin Sözcüsü Gabriel Rufian'ın İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetini İsrail ile silah ticareti yapmakla suçlayan sözlerine cevap verdi.

"SOYKIRIMCI DEVLET"

"Soykırımcı devletle ticaret yapmayız." diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kaldıkları yönündeki iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

MUHALEFET SANCHEZ'İ SUÇLUYOR

İspanya'da muhalefette bulunan ERC ile aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partileri, hükümetin ve Başbakan Sanchez'in özellikle son bir haftadır yaptıkları tüm açıklamalara rağmen, hükümeti İsrail ile silah ticaretine devam etmekle suçluyor.