Şanlıurfa'da aşk mesafe tanımadı: Ayrı ülkelerde aynı anda nişan yapıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sıra dışı bir nişan töreni gerçekleşti.

Suriye uyruklu Abdullah Hafız, barış sürecinin etkisiyle Suruç'un hemen karşısındaki Aynelarap (Kobani) kentinde yaşayan Siya Egit İsa ile nişanlandı.

FARKLI ÜLKELERDE NİŞAN YAPTILAR

Ancak bu nişan diğerlerinden oldukça farklıydı.

Gelin ve damat farklı ülkelerdeyken aynı anda nişan töreni düzenleyip, aynı anda pasta keserek nişan törenlerini gerçekleştirdi.

TAKI MERASİMİ DE GERÇEKLEŞTİ

Damat Abdullah Hafız, Suruç'ta ailesi ve yakınlarıyla birlikte davul zurna eşliğinde geleneksel bir nişan töreni yaptı.

Gelin Siya Egit İsa ise aynı anda Suriye'nin Kobani kentinde, kendi ailesiyle sade bir tören düzenledi.

Nişan töreninde takı merasimi de gerçekleştirildi.

Gelinin yerine sembolik olarak damat Hafız'ın yakın bir akrabası, yanına oturtularak hatıra fotoğrafları çekildi.

"SINIRLAR AYIRSA DA KALPLER BİRLEŞTİ"

Nişan törenine davetli olarak katılan Deniz Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Burada gördüğümüz sıra dışı nişan aslında ilk defa tanık olduğumuz bir durum. Gelinin olmadığı bir yerde damatla nişan yapıyoruz. Burada 2 kilometre ötede olan Suriye'de de aynı anda bir nişan töreni var ve gelin de orada damatsız nişanlanıyor. Bu durum barış sürecine bağlı olarak gelişti. Gelinin mi buraya geleceği, damadın mı orada kalacağı süreci seyrine göre belli olacak. Biz bu töreni aslında barışın akıbetine olan inançla yapıyoruz. Umarım her iki taraf da kendi topraklarında huzurlu bir şekilde aile birliğini oluştururlar.

"İNŞALLAH ONU TÜRKİYE'YE GETİREBİLİRİZ"

Damat Abdullah Hafız ise, "Şu anda Suruç'ta nişan yapıyoruz, ama nişanlım Suriye'de. İnşallah Türk vatanımıza onu getirebilirsek çok güzel olur. Onlar da orada aynı anda nişan yapıyorlar. Bu da bizim için hem duygusal hem anlamlı bir gün." ifadelerini kullandı.

Nişan törenine davetli olarak katılan İbrahim Halil Yağmurlu ise, "Gelinimiz şu anda burada değil, 2 kilometre ötede, sınırın diğer tarafında. Hem orada bir tören var hem burada. Bu da aslında barış süreciyle başlayan güzel bir gelişme. Ancak gönül isterdi gelinimiz de burada olsaydı. Yetkililerden ricamız, böyle durumlar için bir kolaylık tanınması. Bu tür birliktelikler iki halk arasındaki dostluğu daha da güçlendiriyor." şeklinde konuştu.

Düğüne katılan diğer davetliler ise bu farklı töreni "Sınır ötesi sevginin ve barış umudunun sembolü" olarak değerlendirdi.