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Şanlıurfa’da polis dur ihtarına uymayan traktörü tarlaya kadar kovaladı

Akçakale ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan traktör sürücüsü, aracıyla tarlaya kaçtı. Peşine düşen trafik polisinin tarla ortasındaki takibi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA İHA
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşanan olayda, bir traktör sürücüsü trafik polisinin ‘dur’ ihtarına uymayarak tarlaya yöneldi.

Sürücüyü durdurmak isteyen polis ekipleri ise aracıyla peşine düştü.

TRAFİK POLİSİ TARLADA TAKİBE DEVAM ETTİ

Polis aracıyla tarlada devam eden kovalamacada, traktör sürücüsü uzun süre yakalanamadı.

Araçla sürdürülen takip, polisin aracı durdurmasıyla sona erdi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan sıra dışı kovalamaca, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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