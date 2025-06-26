Şanlıurfa’da polis dur ihtarına uymayan traktörü tarlaya kadar kovaladı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşanan olayda, bir traktör sürücüsü trafik polisinin ‘dur’ ihtarına uymayarak tarlaya yöneldi.
Sürücüyü durdurmak isteyen polis ekipleri ise aracıyla peşine düştü.
TRAFİK POLİSİ TARLADA TAKİBE DEVAM ETTİ
Polis aracıyla tarlada devam eden kovalamacada, traktör sürücüsü uzun süre yakalanamadı.
Araçla sürdürülen takip, polisin aracı durdurmasıyla sona erdi.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ
Yaşanan sıra dışı kovalamaca, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.