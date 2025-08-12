Şanlıurfa'da termometreler 53 dereceyi gösterdi

Ülke genelinde sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

En sıcak yaz mevsimlerinden birini yaşayan Türkiye, kuraklığın da etkisi altında.

TERMOMETRELER 53 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da da kavurucu sıcak havalar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte termometreler 53 dereceyi gösterirken sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ise yeşil alanlarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

VATANDAŞ ÇEŞMELERDE SERİNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bazı vatandaşların çeşmelerde yüzlerini yıkayıp, su içerek serinledikleri görüldü.

Sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik gözlendi.

"ŞANLIURFA'DA YAŞAMAK ÇOK ZOR"

Vatandaşlardan Adil İpeksever, havanın çok sıcak olduğunu ve gölgelik alanlarda zaman geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Eyüp Saygan da İzmir'den geldiğini ve Şanlıurfa'nın İzmir'e göre çok sıcak olduğunu dile getirerek, özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'da yaşamanın çok zor olduğunu kaydetti.