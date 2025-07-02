Saraçhane'de CHP'li kitlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği anlar

CHP'nin ağzı bozuk kitlesi yine sokakta...
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte Saraçhane'de başlayan vandallık, tutuklamanın 100. gününde kaldığı yerden devam etti.
Özgür Özel'in çağrısı ile İBB binası önünde toplanan CHP'liler, mitingi fırsat bulup polise saldırdı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜFRETTİLER
42 kişinin gözaltına alındığı olaylarda ağzı bozuk kitle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ve küfürler yağdırdı.
Ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret edenler o anlarda kameralara yansıdı.
KÜFREDENLER GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN VİDEOYU KALDIRDI
Ağza alınmayacak küfürler eden CHP'li kitleyi kaydedip X hesabından paylaşan gazeteci Rojda Altınbaş, küfürbazların yüzleri göründüğü gerekçesiyle söz konusu videoyu hesabından kaldırdı.
Altınbaş'ın kaldırmadan önce farklı hesaplarca kaydedilen görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfredenlerin gözaltına alınanlar arasında olup olmadığı merak konusuyken, görüntülere tepki yağdı.