Saraçhane'de CHP'li kitlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği anlar CHP'nin çağrısı ile Saraçhane'de toplanan göstericiler bir yandan polise saldırırken bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağza alınmayacak küfürlü sloganlar attı. O anlar kameralara yansıdı.