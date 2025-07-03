Saraçhane'de gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi

CHP'nin 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlediği mitingde polise saldıran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden 42 kişi yakalandı.
Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
YERLİKAYA BİLDİRMİŞTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.
8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.