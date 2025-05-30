Saraçhane'de tutuklanan 14 kişiye daha tahliye

ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu...

Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı ve soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor.

Ancak İmamoğlu'nun tutuklandığı ilk zamanlar Saraçhane'de eylem yapanlar, hem polise saldırdı hem de Cumhurbaşkanı'na hakaret etti.

Bu kapsamda da tutuklu bulunan 14 kişi hakkında karar çıktı.

SERBEST KALDILAR

Tutuklu toplam 14 genç, bugün Silivri'de hakim karşısına çıktı.

TUTUKLU ÖĞRENCİ KALMADI

İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamanın duruşması, Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda görüldü.

Mahkeme, 14 genç hakkında tahliye kararı verdi.

Bu kapsamda tutuklu bulunan tüm gençler tahliye edildi.