Mustafa Sarıgül: CHP'nin Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim yenilgisinin ardından başlayan taht kavgası krizinin boyutu giderek derinleşiyor.

Ama öyle bir isim var ki Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi için her platformda çağrıda bulunuyor.

O isim ise CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir partidir"

Mustafa Sarıgül, CHP genel başkanlığı yarışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özgür Özel'e başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik bir partidir. Her Cumhuriyet Halk Partisi üyesinin genel başkanlığa aday olma hakkı vardır. Genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir demokrasi anlayışıyla her iki genel başkan adayı arkadaşa da genel merkezimizin kapılarını açmıştır. Her iki genel başkan adayı da genel merkezde açıklamalarını yapmış, demokratik haklarını kullanmışlardır. Sayın Özgür Özel de, sayın Öymen de demokratik haklarını kullanıyorlar. Böyle bir yarışa giriyorlar. Kendilerine başarılar dilerim. Bundan sonra artık kurultay delegeleri konuşacak. Bundan sonra özellikle köylerinde, mahallelerinde, ilçelerinde, illerinde seçilen kurultay delegeleri Cumhuriyet Halk Partimizin gelişmesi, güçlenmesi, Cumhuriyet Halk Partimizin ülkemizi ileri demokratik, medeni ülkeler seviyesine taşıması için kurultay delegeleri en doğru kararı verecektir.