Sarılar boşta kaldı: Müşteri seçen taksiciler şimdi bulamıyor

İstanbul'un bir türlü çözüme kavuşturulamayan sorunlarından birisi de taksiler...

Taksi plakası sahipleri, İstanbul'da taksilere artan taleple birlikte fiyatları yukarı çekti.

TAKSİLER BOŞ KALDI

Ancak son dönemde İstanbul’da yüksek talep gören sarı taksilerde belirgin bir durgunluk dikkat çekiyor.

Ücret tarifelerine yapılan zamlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte paylaşımlı ulaşım uygulamalarının yaygınlaşması ve korsan taşımacılıktaki artış, sektörün iş hacmini ciddi şekilde daralttı.

Ramazan ayının başlamasıyla şehir içi hareketliliğin azalması da taksi kullanımını gözle görülür biçimde düşürdü.

MÜŞTERİ BEKLEYEN TAKSİLER ARTIYOR

Günün büyük kısmını yolcu bekleyerek geçiren taksiler, birçok bölgede neredeyse boş kalıyor.

Taksiciler, yaşanan bu durgunluğun birden fazla nedeni olduğuna dikkat çekiyor.

Artan taksimetre ücretleri nedeniyle kısa mesafelerde dahi maliyetlerin yükselmesi, vatandaşları alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendiriyor.

Özellikle mobil uygulamalar üzerinden sunulan paylaşımlı yolculuk hizmetlerinin artması ve korsan taşımacılığın yaygınlaşması, sektörün en büyük sorunları arasında gösteriliyor.

TURİZMDEKİ YAVAŞLAMA ETKİLİ OLDU

Sektördeki gerilemenin bir diğer nedeni olarak ise turizmdeki mevsimsel yavaşlama öne çıkıyor.

Kış aylarında turist sayısının düşmesi, özellikle turistik bölgelerde çalışan taksicilerin işlerini olumsuz etkiledi.

Yaz aylarında hareketliliğin yeniden artması bekleniyor.

ARTAN MALİYETLER SÜRÜCÜYÜ ZORLUYOR

Taksicilerin bir diğer sorun gördüğü taraf ise artan maliyetler olarak öne çıkıyor.

Taksiciler özellikle akaryakıt fiyatları ve yevmiye giderlerinin büyük bir baskı oluşturduğunu ifade ettiler.

PLAKA PİYASASINDA SERT GERİLEME

Sektörde yaşanan bu dönüşüm yalnızca günlük gelirleri etkilemekle kalmadı, aynı zamanda plaka piyasasına da yansıdı.

Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte uzun yıllar güçlü bir yatırım aracı olarak görülen taksi plakalarının değerinde ciddi bir düşüş yaşandı.