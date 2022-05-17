Savunma Sanayii Buluşmaları'nın 4'sü düzenlendi

Savunma sanayisinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, savunma sanayi ve yerli teknolojilerin önemine dikkat çekildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve savunma sanayii temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile birlikte İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri ve savunma sanayi firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıya video konferansla bağlanarak konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Demir, savunma sanayiinde 2021 yılında 10 milyar dolar ciro barajının aşıldığını söyledi.

60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı

İsmail Demir konuşmasında, "Sektörümüzün aldığı yeni sipariş tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 40 artarak, yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün Ar-Ge harcamaları ise önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 1 milyar 650 milyon doları geçti. Bu yıl sonunda bu rakamların daha yukarılarda olmasını hedefliyoruz." dedi.

Demir, projelerin yarısından fazlasının son 6 yılda başlatıldığını belirterek, 20 yıl önce 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, geldiğimiz noktada 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldığını söyledi.

"İthal eden bir ülkeden, ihraç eden bir ülkeye dönüştük"

Savunma Havacılık ve Uzay Kümeleri Derneği (SAHA) İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 700'ün üzerinde aktif projesi olduğunu hatırlatarak, "Sektörümüz geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 41'lik artışla 3.2 milyar dolar gibi bir rakamla ihracat gerçekleştirdi. Bundan 10 yıl önce ihracatımız 800 milyon dolardı. 2022 yılı itibariyle 4 milyar doları rahatlıkla yakalayabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye savunma sanayiinde ithal eden bir ülkeden, ihraç eden bir ülkeye dönüştü." dedi.

"Dışa bağımlılığı bitireceğiz"

Toplantıya katılan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise yaptığı konuşmada, sıcak çatışma bölgelerinin büyük bölümünün yakın ve komşu coğrafyada olmasının güvenlik ve savunma sanayi konularını daha önemli hale getirdiğini belirtti. Bahçıvan, "Bundan 15 yıl önce yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sektörümüz bugün kobilerimizin ve yüklenici firmalarımızın ortak akıl ve vizyonuyla adeta ortak üretim seferberliği hissiyatıyla çalışmakta. Savunma sanayii ve havacılık sektörünün cirosunun 2021 yılı sonu itibariyle 11 milyar doları aştığını, ihracatının 3.2 milyar dolara ulaştığını görüyoruz." dedi.