Savunma ve havacılıkta ihracat 3 milyar dolara yaklaştı

AA

Yüksek teknoloji odaklı üretim gücüyle dikkat çeken Türk savunma ve havacılık sanayii, ihracatta ivmesini sürdürüyor.

2025’in ilk yarısına yaklaşılırken, sektör performansını yeni rekorlarla pekiştiriyor.

5 AYDA 3 MİLYAR DOLARA YAKIN İHRACAT

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sektörünün yılın ilk 5 ayında 2 milyar 980 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir artışa işaret ediyor.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT YAPIYORUZ"

İhracat yapan firma sayısındaki artışa ve ürünlerin yüksek teknolojiye kaydığına dikkat çeken Görgün'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"İhracat yapan şirket sayımız her geçen gün artarken ürün kompozisyonumuz da yüksek teknoloji ürünler lehine gelişiyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetleri sayesinde, şirketlerimiz artık yalnızca belli bölgelere değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale geldi.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 3'ÜNÜ SAVUNMA SANAYİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Önümüzdeki dönemde; büyük ölçekli firmalarımızı ve KOBİ’lerimizi kucaklayan, ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik göstergesi haline getiren uluslararası faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.

Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3’ünden fazlasını gerçekleştiren tüm savunma sanayisi ailemizi gönülden kutluyorum."