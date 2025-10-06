Seçil Erzan davasında mütalaa verildi

"Futbolda büyük fon vurgunu" olarak geçen ve Türkiye'nin gündemine oturan Seçil Erzan'ın yargılandığı dava sürüyor.

Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan'ın, yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı haberi, tüm Türkiye'yi sarsmıştı.

Erzan'ın yaptığı vurgunun oraya çıkmasının ardından tutuklanması ve dava süreçleriyle alakalı, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCI MÜTAALASINI VERDİ

41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.

GENEL MÜDÜRÜ İÇİN BERAAT İSTENDİ

Mütalaada, bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraati istenirken, Seçil Erzan’ın ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ceza alması talep edildi.

MÜTALAA BEKLENİYORDU

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Erzan ile Fatih Terim arasındaki suçun, Erzan’ın eyleminin ‘güveni kötüye kullanmak’ kapsamında kalması ihtimaline karşı dosyanın uzlaştırma işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar vermişti.

Heyet, uzlaştırmaya ilişkin bir sonuç geldiğinde dosyanın esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine de hükmetmişti.