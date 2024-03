İHA

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gizli fon dolandırıcılığı davası görüldü.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu bazı müştekiler de taraf avukatlarıyla katıldı.

"Ağabeyim bana para verir, ben de ne kadar olduğunu sormazdım"

Turan, Muslera, Belözoğlu ve Erzan’ın savunmalarının ardından devam eden duruşmada Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan da tanık olarak dinlendi. Okan Turan ifadesinde şöyle dedi:

Sanık Nazlı Can ise savunmasında şunları söyledi:

“Ben hala ne yaşadığımı anlamış değilim. Burada olanlar adeta bir film gibi. Seçil hala birilerini suçluyor. Olay şu anlama geliyor, ‘hırsızın hiç mi suçu yok’. Seçil, annesinin hastane parasından kol saati parasına kadar her şeyi benim üzerimden gönderiyordu. Ben de kendisine neden benim üzerimden her şeyi gönderiyorsun dediğimde, ‘Ben banka müdürüyüm Benim üzerimden hesap hareketlerim görünmesin’ diyordu. Seçil herkesi inandırıyordu. İnsan akıl tutulması yaşıyordu. Seçil bana diyor ya ‘Nazlı anlatsın her şeyi’ asıl kendisi anlatsın. Benim yedi sülalemin hesaplarına bakılsın”