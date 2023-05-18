Seçmenini yanlış yönlendiren Halk TV'de kahkahalar havada uçuştu Seçim boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını söyleyen ve sosyal medya üzerinden de tepkiye neden olan Halk TV'de yüzler gülüyor. Son yapılan yayında konukların attığı kahkahalar, CHP seçmeninin sinirlerini iyice bozdu.

Türkiye, 14 Mayıs günü rekor bir katılım ile sandık başına gitti ve demokratik haklarını yerine getirdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı, mecliste üstünlüğünü korumaya devam etti.

Millet İttfakı ise var olan koltuklarını da kaybetti.

Ancak bunlara rağmen Halk TV, seçim gecesi yaptığı yayınlarla yanlış bir algıya neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 puan fark attığını söyleyen Halk TV, seçim sonrası kendi seçmeninden özür dilemedi.

Seçmenini yanlış yönlendiren yorumcuların ise şimdilerde keyfi yerinde. Halk TV'de program yapanlar, kahkalarını da ihmal etmedi.

Halk TV, seçim gecesini geride bıraktı

Seçim süreci boyunca "Kemal Kılıçdaroğlu, 10 puan fark atıyor" algısı yapan CHP'nin yayın organı Halk Tv'de kahkahalar havada uçuştu.

Yorumcuların keyifli halleri, sosyal medyaya düştü. Sosyal medya üzerinden de tepkiler yağdı.

Seçimde Erdoğan'ın fark atması sonucu umutsuzluğa kapılan CHP seçmeni, Halk TV'de keyiflerin yerinde olmasına anlam veremediklerini söyledi.