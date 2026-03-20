Şehit ailelerinden bayram ziyareti

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı kutluyor.

Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, şehitliklerde ise hüzün var.

Yurt genelinde arife günü ve bayram sabahı şehitlikleri ziyaret eden aileler, hüzünlü anlar yaşadı.

Dün başlayan ziyaretler, bayram sabahında da devam etti.

BURSA'DA DA HÜZÜN VARDI

Bursa'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

KUR'AN OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Şehitlikte bir araya gelen aileler, kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, şehit yakınları hem bayramlaştı hem de aziz şehitlerini unutmadıklarını bir kez daha gösterdi.

AİLELER ŞEHİTLİKTE VAKİT GEÇİRDİ

Ziyaret boyunca şehit kabirleri çiçeklerle süslenirken aileler, çocukları ve yakınlarıyla birlikte şehitlikte vakit geçirdi.

Bayramın birlik, beraberlik ve vefa duygusunu yansıtan ziyaret, anlamlı görüntülere sahne oldu.