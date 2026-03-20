Temsilcilerimiz veda etti: UEFA ülke puanında son durum

UEFA'nın 3 büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları biterken ülke puanı ise güncellendi.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine rağmen toplam skorla 3-2 elendi.

Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a toplam skorla 4-1 kaybedip veda etmiş olmasıyla Türkiye'nin Avrupa sezonu sona erdi.

ÇEKYA'NIN DA TAKIMI KALMADI

En yakın rakip Çekya adına mücadele eden Sigma Olomouc ve Sparta Prag da Avrupa'ya veda etti.

Böylelikle Türkiye'nin sıralamasını yakından tehdit eden Çekya, bu sezon da sıralamada geride kaldı.

GELECEK SEZON NE OLACAK?

Bu sonuçla birlikte Türkiye'den 2027/28 sezonunda lig şampiyonu, doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım gösterecek.

Lig ikincisi ise iki ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışacak.

Turların tamamını kaybetse bile garanti olarak Avrupa Ligi aşamasında yer alacak.

Türkiye Kupası kazanan ekip (ya da lig üçüncüsü), Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

En kötü ihtimalle Konferans Ligi lig aşamasında yer alabilecek.

Lig dördüncüsü Avrupa Ligi 2. eleme turundan elemelere başlayacak.

3 takımı eleyerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye çalışacak.

Lig beşincisi ise Konferans Ligi 2. eleme turundan katılacak.

O da 3 takımı elerse Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edecek.

En az 3 takımın 3 kupada lig aşamasında yer alması garanti olacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere: 115.408

2- İtalya: 115.186

3- İspanya: 95.233

4- Almanya: 90.545

5- Fransa: 81.355

6- Portekiz: 71.566

7- Hollanda: 67.762

8- Belçika: 62.250

9- TÜRKİYE: 52.375

10- Çekya: 48.525

11- Yunanistan: 48.012

12- Polonya: 46.750