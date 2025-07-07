Şehit Celattin Uyanık'ın mağaraya girmeden önceki videosu ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığınca, 28 Mayıs 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için dün arama-tarama faaliyeti başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Kuzey Irak'ta indikleri mağarada metan gazından etkilenen 19 askerden 12'si, kaldırıldıkları hastanede şehit düştü.

SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Elim olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı, idari soruşturma başlattı.

Bu süreçte, şehit Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın, mağaraya girmeden önce silah arkadaşlarıyla çektiği son videosu ortaya çıktı.

"BU MAĞARAYA GÖNÜLLÜ OLARAK GİRİYORUM"

Görüntülerde bir Mehmetçik'in, şehit Uyanık'a "Devrem şehit olmadan önce son sözlerin?" diye sorduğu anlar yer aldı.

Uyanık'ın bu soruya şu sözlerle cevap verdiği görüldü:

"Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. Buradan tüm Türkiye halkına selam gönderiyorum. Ayrıca, eğer bir hafta içinde bana bir şey olursa, ben gönüllü olarak bu mağaraya giriyorum."