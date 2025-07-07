Şehit Celalettin Uyanık'ın Kur’an-ı Kerim okurken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı

Milyonların ciğerini yakan haber, Kuzey Irak'tan geldi....

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 12'sinin şehit olduğunu açıkladı.

ACI HABER AİLELERE ULAŞTI

Şehit olan askerlerimizin şehadet haberleri, baba ocaklarına ulaştı.

Acı haberin ardından ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

BİTLİSLİ ŞEHİT CELALATTİN UYANIK

Arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık da şehit oldu.

4 yıldır görev yapan Şehit Uyanık'ın acı haberi, memleketi Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan ailesine Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer ve askeri yetkililer tarafından verildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Şehidimiz Celalettin Uyanık'ın, Kur’an-ı Kerim okurken kaydettiği bir video paylaşıldı.

Uyanık'ın videoda "Eğer olur da bir gün şehit olursam kardeşim, paylaş bunu, tamam mı?" dediği duyuldu.