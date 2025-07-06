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Şehit haberi sonrası Amedspor'un paylaşımı tepki çekti: Bizimkilerin keyfi yerinde

Pençe-Kilit Harekatı’nda 2022’de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmaları sırasında metan gazına maruz kalan 5 asker şehit oldu. Olay sonrası Amedspor’un sosyal medyada “Bizimkilerin keyfi yerinde” paylaşımı tepki çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022’de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak amacıyla, terörden arındırılan 852 rakımlı tepede yer alan bir mağarada arama çalışması başlatıldı.

5 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Arama-tarama faaliyetleri sırasında mağarada görevli 19 asker metan gazına maruz kaldı.

Fenalaşan askerler derhal hastaneye sevk edilirken, ne yazık ki 5 askerimiz metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit oldu.

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TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM: BİZİMKİLERİN KEYFİ YERİNDE

Yaşanan bu vahim olayın ardından Amedspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

5 askerimizi kaybettiğimiz gün yapılan paylaşımda, "Bizimkilerin keyfi yerinde" ifadeleri kullanıldı.

Amedspor'un bu paylaşımına çok sayıda tepki yorumu geldi.

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