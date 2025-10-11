Şehit Jandarma Astsubay Hakkı Eryılmaz, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

10 Ekim Cuma günü saat 11.00 sıralarında, Sakarya’nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde otoyol üzerindeki Vakıf Köprüsü'nde acı bir kaza meydana geldi.

Kazada, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın şehit olduğu belirlendi.

Diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MANİSALI ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz için memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

ACILI BABA: "BUGÜN DAYANACAĞIZ"

Cenazenin getirildiği baba ocağında anne Zeliha Eryılmaz’ın feryatları yürekleri dağlarken, baba Mehmet Eryılmaz ise metanetli durarak "Bugün dayanacağız." dedi.

ŞEHİDİN CENAZESİ MAHALLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazından önce tabutun başına gelen şehidin annesi Zeliha Eryılmaz ve eşi Ayten Eryılmaz gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.