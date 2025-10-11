Şehit Jandarma Astsubay Tacettin Gün'e acı veda: Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde otoyol üzerindeki Vakıf Köprüsü'nde 10 Ekim Cuma günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, sivil jandarma aracı olduğu öğrenilen SUV araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın şehit olduğu belirlendi.

Diğer otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sakarya’da görev esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Tacettin Gün, Bursa’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT TACETTİN GÜN'ÜN NAAŞI HAMİTLER ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

Şehit Jandarma Astsubay Tacettin Gün'ün naaşı, Bursa Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Hamitler Şehitliği’nde defnedildi.

EŞİNİN FERYATLARI YÜREK BURKTU

Cenaze namazına şehidin eşi, çocukları ile ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Kökçe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Eşinin feryatları yürek burkarken, 2 çocuğu ise törene katılanları duygulandırdı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Şehit Tacettin Gün'ün naaşı Hamitler Şehitliği'nde sonsuzluğa uğurlandı.