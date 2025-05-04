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İHA

Uzman Çavuş Önder Özen, görev yaptığı Irak’ın kuzeyinde mayın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Özen, Hakkari Derecik Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından, ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖNDER ÖZEN'DEN ACI HABER

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Özen’in naaşı, Ankara’da gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar’a getirildi.

Yarın gerçekleştirilecek cenaze töreni öncesi şehit Özen’in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için eşi ve kızı ile yaşadığı kent merkezindeki evine getirildi.

4 YAŞINDAKİ KIZINDAN DUYGUSAL VEDA

Şehidin 4 yaşındaki kızı Alya ise Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri Bakanlığı personelinin kucağında babasına veda etti.

Alya, kucağından bir an olsun bırakmadığı oyuncak ayıyı babasının tabutuna doğru uzatıp, "Benim ayıcığım var bak" diyerek ayıcığını göstermek istedi.

ŞEHİDİN EŞİ AĞIT YAKTI: "ÖNDERİM KIZINI NİYE BIRAKTIN"

Okunan dualar sırasında şehidin annesi Havva ve babası Hasan oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınması sırasında şehidin eşi Yeşim Özen’in sözleri ise herkesi ağlattı.

Eşinin tabutuna bakan Yeşim Özen, "Önder böyle gelmeyecektin sen Önder. Önder kalk, neredesin Önder. Seni göremedim son kez, sesini duyamadım. Önderim niye gittin bıraktın, kızını niye bıraktın. Önderim böyle söz vermemiştin, gelecektin hani. Ah Önderim, seni bu tabutun içine mi koydular böyle?" diyerek ağıt yaktı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENECEK

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Özen’in yarın Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.