Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'ya acı veda: Silah arkadaşı, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'nin yüreği Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haber ile yandı...

12 şehit, memleketlerinde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi.

ŞEHİDİN AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehidin annesi, ağabeyi ve dedesine baş sağlığı diledi.

Ömer Ali Özkanlı, şehit torununun Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

SİLAH ARKADAŞI, UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ: KURTARAMADIM

Törende yürek burkan anlar yaşandı...

Şehidin silah arkadaşı, dede Ömer Ali Özkanlı'ya sarılarak "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına da sarılan silah arkadaşı, gözyaşı döktü.

"KARDEŞİM YETİMLERİ YETİM BIRAKTIN"

Şehidin kuzeni Mehmet Bulat ise "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne Huriye Özkanlı ve şehidin yakınları da Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak ağladı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkanlı'nın naaşı, Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ile çok sayıda vatandaş katıldı.