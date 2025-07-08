Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin kalbi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinden gelen kahreden haberle yandı...

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, 6 Temmuz 2025 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında, 852 rakımlı bir tepede bulunan ve geçmişte PKK terör örgütü tarafından hastane olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit oldu.

12 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, aynı olayda toplam 19 asker metan gazından etkilendi ve 12 asker şehit oldu.

Türk bayrağına sarılı naaşı Edikli beldesindeki baba ocağına götürülen şehit Yaman için öğle namazının ardından belde meydanında cenaze töreni düzenlendi.

"BABA, BUNLARI SANA TOPLADIM"

Evli ve 2 çocuğu olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin kızı Hatice Kübra, tabutun üzerine çiçek koyarak, "Baba bunları sana topladım." dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehidin ailesine baş sağlığı dileyip onları teskin etti.

Helallik alınmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Gün, cenaze namazını kıldırdı.

Şehit Yaman'ın naaşı, belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin eşi Sabiye Yaman, çocukları ve ailesi ile Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, milletvekilleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.