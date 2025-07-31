Şehit Servet Ökkeş Çakır, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü...

Edirne'de dün yaşanan acı olayda, 102'nci Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, araç kazasında yaralandı.

UZMAN ÇAVUŞ SERVET ÖKKEŞ ÇAKIR ŞEHİT OLDU

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞEHİDİN TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTU BABA OCAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Şehidin cenazesi, askeri törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi.

Hastane morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ilk olarak helallik alınması için merkez Haraz Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın 3 yıl önce annesi Melek Çakır’ı, çocuk yaşta ise babası Ökkeş Çakır’ı kaybettiği, 6 kardeşin de en küçüğü olduğu belirtildi.

EŞİNİN ÜNİFORMASINA SARILDI

Şehidin cenazesine; ailesi, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, askeri yetkililer, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Servet Ökkeş Çakır'ın yaklaşık 1 yıl önce evlendiği Pınar Çakır, eşinin üniformasına sarılıp gözyaşı döktü.

ANNESİNİN MEZARININ YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Servet Ökkeş Çakır için Yeşil Cami'de ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından, dualarla Karaçay Mezarlığı’na götürülen şehit Çakır, annesi Melek Çakır’ın mezarının yanında toprağa verildi.