Şehitkamil'de belediye başkanından gıda denetimi: Bunları annene yedirir misin

Mide bulandıran görüntüler...

Vatandaşların sağlığıyla oynayan firmalara yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

BAŞKAN BASKIN YAPTI

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte ilçede gıda üretimi yapan bir firmaya denetim düzenledi.

Başkan Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu bir üretim tesisi ortaya çıkarıldı.

KÜFLENMİŞ SALÇALAR, BOZUK REÇELLER, RAFLARDA TARİH GEÇMİŞ ÜRÜNLER

Zabıta ekipleriyle birlikte tesise giren Başkan Yılmaz, içeride küflenmiş salçalar, bozulmuş reçeller ve tarihi geçmiş gıda ürünleriyle karşılaştı.

"ANNENE YEDİRİR MİSİN?"

Küflenmiş salçaları gören Yılmaz, firma sahibine sahibine "Bunları annene yedirir misin?" diye sordu.

Firma sahibinin "Tabii ki hayır" demesi üzerine Yılmaz, "Annene yedirmediğin şeyleri başka çocuklara mı yediriyorsun?" diye karşılık verdi.

"BİZZAT ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Tesiste bozulmuş tarihi geçmiş reçelleri de gören Yılmaz, "Bozuk reçeli neden tuttuğunu açıklamadın. Bu memleketi ben sizin gibilere kirlettirir miyim ya. Gaziantep gastronomisiyle ünlü bir şehir siz kirletiyorsunuz burayı. 80 ton dışarıda, 4 tır mal yakaladık. Bizzat şikayetçi olacağım, mahkemeye gideceğim. Senin gibiler bu memlekette sakız bile satmamalı. Sen o çocuklara bunları layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

"DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Denetim yapılan yerde çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: