Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 8 tutuklama

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında İstanbul'da 17 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR

Gözaltına alınan isimler arasında, Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel bulunuyor. 2 kişi ise daha sonra gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

SAÇ, KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİ VERDİLER

Adli Tıp'ta saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp'ta ki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Tutuklama istenen 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar ve Özlem Parlu hakkında adli kontrol kararı verildi.

TUTUKLANAN İSİMLER

Tutuklanan isimler şu şekilde sıralandı:

Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz ve Leha Ahsen Alkan.