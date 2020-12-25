Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camisi açıldı

Eşinin adına yapılan cami açılışında konuşan milletvekili Binali Yıldırım, “Gençlerimizin, en iyi şekilde yetişmesi, donanımlı şekilde geleceğe hazırlanması için bu her şeyden daha önemli” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım adına İstanbul'un Kartal ilçesinde "Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camisi" inşa edildi.

Caminin inşaası sona erdi ve bugün açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta eşini yalnız bırakmayan Binali Yıldırım, güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini dile getirerek, "Uzaktan yakından gelen bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Dinimizin ilk emri 'Oku'. Beşikten mezara kadar ilim öğrenme bizim için hep tavsiye edilmiştir. Burası küçük bir külliye. Camisiyle Kur'an kursuyla, burada bu bölge öncelikli olmak üzere 4-6 yaş grubu yavrularımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel bilgileri öğrenecek. Aynı zamanda da okullarında müfredata uygun olarak gereken derslerine devam edecekler." diye konuştu.

KADINLAR DA EĞİTİM ALABİLECEK

Yıldırım, külliyede sadece 4-6 yaş grubu çocukların değil, kadınların da eğitim alabileceğini söyledi. Külliyenin camisi, lojmanı ve otoparkıyla 6 bin metrekarelik alanda kurulduğunu belirten Yıldırım, yapının inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, aile olarak eserin meydana gelmesine katkı vermekten büyük onur duyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camii açıldı İZLE

"Ülkemizin bugünü, yarını ve geleceği gençlerimizin, en iyi şekilde yetişmesi, donanımlı şekilde geleceğe hazırlanması için bu her şeyden daha önemli. Biz daha önce Semiha Yıldırım Hanımefendi'nin himayesinde 81 ilde 81 anaokulu projesini Kızılay'la başlatmıştık. Bu proje de onun tamamlayıcısı niteliğinde bir proje. Orada ağırlıklı olarak okul öncesi eğitim esas alınıyordu, burada yine okul öncesi eğitimle beraber bir boyut daha eklendi temel dini konular ve Kur'an öğrenme gibi. Bugün 81 ile 81 Kur'an kursu gibi güzel bir projeyi, bu açılış vesilesiyle başlatmaktan dolayı ayrıca mutluyum."

“İNSANLIK İÇİN ZOR BİR YIL…”

Yaklaşık bir yıldır koronavirüs süreci yaşandığını hatırlatan Yıldırım, bunun bütün dünyanın hayatını alt üst ettiğini söyledi. Yıldırım, ufak bir mikrobun herkesi dize getirdiğini belirterek, 2020'nin bütün insanlık için zor bir yıl olduğunu ifade etti.

Yıldırım, 2021'in daha güzel geçmesi temennisinde bulunurken, "Adam odur ki bu dünyada bırakmalı bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Allah'a hamdolsun bir değil binlerce eseri 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde bize yapmayı nasip etti." diye konuştu.

‘ŞEHİRLERİN KALBİ CAMİDİR’

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise şehirlerin kalbinin camiler olduğunu söyledi.

Erbaş, camilerin İslam diyarının mühürleri olduğunu dile getirerek, bu caminin adının önemli bir olayı hatırlattığına işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hicret Camisi. Allah Resulü Efendimiz Mekke'den Yesrib'e hicret edip, orayı nurlu şehir Medine-i Münevvere haline getirebilmek için ilk yaptığı işlerden biri Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek oldu." dedi.

CUMA NAMAZI DA KILINDI

Külliye ve caminin açılışı, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın dua okumasının ardından yapıldı.

Açılışın ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma namazını kıldırdı.