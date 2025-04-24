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Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde deprem var.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

TV kanallarında da bilim insanları bu konuyu değerlendiriyor.

Bu alanda bilim insanlarının ihtilafa düşmesi de ayrı bir tartışma konusu oldu.

Habertürk TV'de Hüya Hökenek'in konuğu olan Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 7 ve üzeri büyüklükte deprem beklentileri nedeniyle meslektaşlarını eleştirdi.

"MİLLETİN KAFASINI ŞİŞİRİYORLAR"

Üşümezsoy şöyle konuştu:

"Büyükçekmece'deki 10 kilometrelik bir boşluğa rağmen oradan Adalar Fayı'nı getirip bu faya ekliyorlar. Adalar yayı zaten baştan beri öyle bir fay. Yeşilköy'den getirip uzatınca 50 kilometrelik fay 7 büyüklüğünde deprem olur diye Naci Görür'e açıklattırıyorlar.

50 kilometrelik fay 7 büyüklüğünde deprem olacak diye bütün milletin kafasını şişiriyorlar. O faydan önce 7.8'lik deprem olacak. Yalova'dan başlayıp Gaziköy'e kadar gidecek diyorlardı. Toplumdan bu yanlışlık için özür dilemediler.

"ÇİZDİKLERİ HARİTALAR ÇÖP"

Sonra 110 kilometrelik fay deniyordu... Bunlar böyle dümdüz çizgi çekiyorlar, hayali, çöp...

Ben milimetrik haritalar yaptım. Marmara'da böyle cetvelle çizilmiş gibi faylar yok. 50 km'lik fay diyerek Zeytinburnu'ndan Silivri'ye kadar götürerek 7.2'lik deprem dediler.

Bunun üzerine ben kitap yazdım. Milimetrik haritalarla. Japonlar da derinliğini ölçtü. Bunlarla ben konuşuyorum."