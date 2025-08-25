Şener Üşümezsoy, Balıkesir'deki depremlerin ardından Simav fayını işaret etti

Geçtiğimiz günlerde 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8, 22.00'da 4.2, 22.14'te 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sarsıntılar başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Peş peşe yaşanan depremler gözleri yeniden bölgeye çevirdi.

O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Depremlerin ardından Habertürk canlı yayınına katılan deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy, ilk değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

Üşümezsoy, "Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Üşümezsoy, küçük depremlerin birkaç kilometrelik kırılmalara yol açarken büyük depremlerin onlarca kilometrelik fay parçalarını harekete geçirdiğini, Sındırgı depreminde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını, bunun da artçıların devam etmesine neden olduğunu kaydetti.